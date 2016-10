Matériaux de construction: Baisse de la facture d'importation

La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer, bois et produits en céramique) s'est chiffrée à 1,45 milliard de dollars sur les 8 premiers mois de 2016, contre 1,79 milliard de dollars à la même période de 2015, soit une baisse de près de 19%, a-t-on appris auprès des Douanes. Les quantités importées (ciment, fer et acier, bois et produits en céramique) ont également reculé pour s'établir à près de 7,47 millions de tonnes contre 7,52 Mt, en baisse de 0,71% entre les deux périodes de comparaison, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). Il est, cependant, constaté, que les quantités importées de bois et dérivés ont connu une hausse.