Les exportations hors hydrocarbure à partir d’Oran ont atteint 145 millions d’euros

Les exportations hors hydrocarbures à partir d’Oran, depuis le mois de janvier dernier, ont atteint 145 millions d’euros, a-t-on appris de la direction du commerce de la wilaya. Ces exportations représentent des produits agricoles, alimentaires et halieutiques dont les dattes, la pomme de terre, la laine, le cuir, les poissons congelés et autres, a souligné le chef du service d’observation du marché et d'information économique de cette direction. Des matériaux de construction ont été aussi exportés dont des plaquettes de gypse, de la céramique, des déchets de papier et du plastique et autres produits chimiques comme l’hélium, l’urée, l’acide sulfonique, le propylène, a-t-on ajouté. Ces marchandises ont été exportées par des opérateurs économiques du secteur privé vers 25 pays arabes, européens, africains et d’américain.