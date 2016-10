Le cycle de baisse des prix arrive à sa fin

Le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh a estimé dimanche que le cycle de baisse des prix du pétrole touchait à sa fin dans un contexte d'amélioration des fondamentaux du marché. "Le cycle actuel de baisse des prix touche à sa fin. Et les fondamentaux du marché en termes d'offre et de demande s'améliorent", a déclaré M. Faleh lors d'une conférence de presse à Ryadh à laquelle assistaient les ministres de l'Energie de Russie Alexander Novak et du Qatar Mohammed ben Saleh al-Sada, président de l'Opep, en visite en Arabie saoudite. Le ministre saoudien s'est dit "optimiste" sur l'évolution des prix du brut.