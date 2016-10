Reprise en 2017 de la pêche au corail

Les opérateurs bénéficiaires de concession pourront reprendre la pêche au corail en 2017, le taux d'avancement des préparatifs juridiques et pratiques ayant atteint 90%, a indiqué un responsable au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. "Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdesselam Chelghoum a fixé aux cadres de son département l'année 2017 comme dernier délai pour lancer l'exploitation du corail et fin 2016 pour le parachèvement du cadre juridique", a déclaré le Directeur général de la pêche au ministère, Taha Hamouche dans un entretien à l'APS. La Direction a reçu des instructions "fermes" à l'effet de respecter les délais fixés pour lancer l'exploitation de cette richesse dont la pêche est suspendue depuis 2001.