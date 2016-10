Inde: au moins 21 rebelles maoïstes tués

Au moins 21 rebelles maoïstes ont été tués par les forces de sécurité indiennes qui leur a tendu une embuscade dans l'est de l'Inde, a indiqué lundi un responsable de la police. Un groupe de 30 à 40 maoïstes s'était réuni dans une jungle à cheval entre les Etats orientaux de l'Andhra Pradesh et de l'Odisha, où la police leur a tendu l'embuscade. "Maintenant 21 corps de maoïstes ont été récupérés. L'opération de recherche continue", a déclaré à l'AFP C.K. Dharua, sous-inspecteur du district de Malkangiri dans l'Odisha, joint par téléphone. Ce "bilan est susceptible de monter car il y avait un certain nombre de personnes à cette réunion", a-t-il prévenu.