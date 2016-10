La Corée du Sud envisage une révision constitutionnelle

La présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, a proposé lundi de réviser la Constitution du pays d'ici février 2018. Dans un discours parlementaire sur le budget annuel pour l'année 2017, Mme Park a annoncé qu'elle créerait un organe chargé de réviser la Constitution d'ici à la fin de son mandat en février 2018. Elle a indiqué qu'elle souhaitait une Constitution axée sur l'avenir qui permettra l'avènement d'un nouveau régime en 2017, et demandé à l'Assemblée nationale de former un comité spécial chargé de consulter la population et de débattre du contenu de la proposition d'amendement.