Don de sang : une hausse de 2% au premier semestre 2016

Une hausse de 2%, soit 283.377 dons collectés, a été enregistrée au premier semestre 2016, par rapport à la même période de l'année écoulée, indique lundi, l'Agence nationale du sang (ANS). A la veille de la célébration de la journée nationale des donneurs de sang, l'ANS souligne que "les campagnes de collecte de sang se multiplient avec la fidélisation progressive des différentes institutions, entreprises et mouvement associatif, sensibilisés à cette noble cause, et cette solidarité a permis d'enregistrer au premier semestre 2016, une hausse de 02% soit 283 377 dons collectés avec 70% de donneurs bénévoles dont 26% régulier et 35% de la collecte effectuée en collecte mobile".