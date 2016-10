Deux caches pour terroristes détruites à Skikda

Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a détruit, dimanche, deux caches pour terroristes à Collo, wilaya de Skikda, contenant d'importantes quantités de denrées alimentaires, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a détruit, le 23 octobre 2016, deux (02) caches pour terroristes à Collo, wilaya de Skikda/5°RM, contenant d’importantes quantités de denrées alimentaires", relève la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra et Ouargla/4°RM, " 4 personnes en possession de 3 fusils de chasse et une quantité de munitions et de poudre noir".