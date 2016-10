L’inflation a atteint 4,68% en septembre

La croissance nationale des prix à la consommation en septembre 2016 a été de 4,68% par rapport à septembre 2015, a appris lundi l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). S'agissant de l'évolution mensuelle nationale, qui est l'indice brut des prix à la consommation en septembre 2016 par rapport à août 2016, elle a été de 0,28%. Quant à la variation des prix sur les 9 premiers mois 2016, elle a été de 5,6% par rapport à la même période de 2015. Les plus fortes hausses annuelles ont été connues dans les transports et communications et l'habillement et chaussures. Comparativement à septembre 2015, les prix ont augmenté en septembre dernier de 13,7% pour les transports et communications, de 10,3% pour l'habillement et chaussures, de 8,7% pour la santé et hygiène corporelle, de 6,06% pour le logement et charges, de 5,7% pour les meubles et de 0,67% pour l'alimentation et boissons non alcoolisées.