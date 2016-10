Cameroun: trois morts et six blessés dans deux attentats

Trois personnes sont mortes et six autres blessées dans deux attentats-suicides survenus dans la nuit de dimanche à lundi dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, frontalière du Nigeria, ont indiqué des médias locaux. "Le premier de ces attentats s'est produit dans la localité de Sandawadjiri lorsque deux femmes ont fait irruption dans ladite localité avant d'être repérées par les membres du comité de vigilance en poste. L'une d'elles a pris la fuite tandis que l'autre s'est fait exploser, faisant un mort dont la kamikaze elle-même et cinq blessés parmi les membres du comité de vigilance", rapporte la même source citant le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary.