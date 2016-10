Amman soutient le gouvernement du Yémen

Le Premier ministre jordanien Hani Mulki a souligné lundi que son pays soutenait le gouvernement légitime yéménite et les efforts visant à rétablir la stabilité et la sécurité dans ce pays en proie à un conflit armé, a rapporté l'agence de presse Petra. M. Mulki a tenu ces propos lors d'une réunion avec son homologue yéménite Ahmed ben Dagher, au cours de laquelle les deux dirigeants ont discuté des derniers développements au Yémen. "Une solution politique aidera à préserver l'unité du Yémen et à mettre fin aux combats", a expliqué M. Mulki. Il a appelé à la mise en place de la résolution 2216 de l'ONU, qui demande aux Houthis de ne pas provoquer ni de menacer les Etats voisins, de libérer le ministre de la Défense, tous les prisonniers politiques et les personnes assignées à domicile ou arbitrairement détenues, et à mettre fin au recrutement des enfants.