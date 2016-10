48 personnes quittent les quartiers tenus par les rebelles d'Alep

Quarante-huit personnes ont quitté lundi les quartiers tenus par les rebelles d'Alep, dans l'est de la ville, pour rejoindre les zones contrôlées par le gouvernement syrien, dans l'ouest, a indiqué l'agence officielle Sana. Cette annonce intervient alors qu'une trêve "humanitaire" de trois jours déclarée par la Russie et les forces gouvernementales a pris fin samedi soir sans que l'ONU n'ait pu évacuer de civils ou de rebelles. "Quarante-huit personnes des (...) quartiers est ont pu fuir vers les quartiers ouest, où une unité de l'armée les a accueillies et mises en sécurité", a rapporté lundi soir Sana.