Kerry et Zarif récompensés pour l'accord sur le nucléaire

Le chef de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ont remporté un prix diplomatique international pour l'accord historique sur le nucléaire iranien, ont annoncé lundi l'institut londonien Chatham House et le département d'Etat. Les deux ministres, qui ont négocié entre 2013 et 2015 en tête-à-tête ou entourés de leurs homologues des grandes puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne) se sont vu décerner ce prix "en reconnaissance de leurs rôles cruciaux en 2015" pour débloquer "l'une des impasses les plus difficiles des relations internationales au 21e siècle", s'est félicité Chatham House dans un communiqué.