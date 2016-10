Aucune frappe aérienne à Alep durant sept jours

Aucune frappe n'a été menée par les aviations syrienne et russe sur Alep en Syrie durant les sept derniers jours, a assuré mardi l'armée russe. "Au cours des sept derniers jours, tous les vols des armées de l'Air russe et syrienne ont été interrompus. Les avions ne vont pas vers la ville et ne mènent pas de frappes", a affirmé dans un communiqué un porte-parole militaire russe, Igor Konashenkov. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont visé l'est d'Alep depuis l'expiration de la trêve. Selon le porte-parole de l'armée russe, six couloirs permettant à des civils d'évacuer la ville sont toujours en fonctionnement et 48 femmes et enfants les ont empruntés lundi soir.