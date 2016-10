Le pétrole poursuit sa baisse en Asie

Les cours du pétrole continuaient de reculer mardi en Asie, l'Irak faisant redouter un échec des efforts de l'Opep pour stabiliser le marché. Vers 03h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, cédait 12 cents à 50,40 dollars. Le baril de Brent, référence européenne du brut, pour livraison en décembre, reculait de 17 cents à 51,29 dollars. Selon les analystes, le ministre irakien du Pétrole Jabbar al-Luiebi a déclaré dimanche que son pays devait être exempté de l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur une baisse de la production d'or noir à cause de son combat contre l'organisation Etat islamique (EI). Le cartel avait annoncé fin septembre avoir trouvé un accord pour limiter sa production, et faire ainsi face à une demande qui n'absorbe plus l'intégralité de l'offre et pèse sur les prix du brut.