Deux imams de Daech arrêtés à Ibiza

Deux Marocains de 31 et 35 ans, imams d'une mosquée de l'île espagnole d'Ibiza (Baléares), ont été arrêtés mardi, soupçonnés d'avoir fait l'apologie du groupe Etat islamique et incité au jihad, selon la Garde civile. "Ils ont exprimé publiquement et de façon répétée sur les réseaux sociaux leur soutien au groupe terroriste Daech (acronyme arabe de l'EI), à ses méthodes et à son idéologie salafiste-jihadiste", écrit la Garde civile dans un communiqué. Les deux hommes, arrêtés dans la ville touristique de Sant Antoni de Portmany, étaient "imams dans une mosquée, une position privilégiée pour exercer leur influence sur les membres de la communauté musulmane de l'île", affirme la Garde civile.