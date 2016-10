Le Premier ministre du Niger attendu à Alger

Le Premier ministre de la République du Niger, Brigi Rafini, effectuera une visite de travail, mercredi et jeudi en Algérie, à l'invitation du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué mardi un communiqué des services du Premier ministre. Cette visite permettra aux deux parties "d'évaluer la coopération bilatérale, et de définir les voies et moyens de son approfondissement", a précisé la même source, relevant qu'elle entre dans le cadre "du renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage". Aussi, une série d'accords et de mémorandums d'entente concernant notamment l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la justice seront signés à cette occasion, a ajouté la même source.