OMD : La stratégie algérienne répond aux attentes de la population

La stratégie algérienne de développement, mise en œuvre durant les quinze dernières années, a permis de répondre de façon "notable" aux attentes accumulées et renouvelées de la population, selon le rapport de l'Algérie 2000-2015 sur les Objectifs du millénaire pour le Développement (OMD). Intervenant dans un contexte caractérisé par une amélioration de la situation sécuritaire, grâce à la politique de réconciliation nationale mise en place par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la stratégie de développement mise en £uvre durant les quinze dernières années "a permis de répondre de façon notable aux attentes accumulées et renouvelées de la population", précise le rapport rendu public à l'occasion de l'anniversaire de la Journée de la diplomatie algérienne et de la Journée des Nations Unies.