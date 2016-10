Bouchouareb plaide pour un partenariat industriel avec la Suède

Le ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb, et le secrétaire d’Etat suédois auprès du ministre de l’UE et du Commerce, Oscar Stenstom, se sont entretenus mardi à Stockholm sur le renforcement des relations économiques bilatérales, notamment dans l’industrie et l’innovation. Dans sa déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Bouchouareb, en visite à Stockholm, a affirmé que l’Algérie et la Suède "partagent la même vision sur la nécessité de renforcer les relations de partenariat économique et industriel entre les deux pays en privilégiant la piste de la coproduction".