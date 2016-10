Début de la démolition des tentes de migrants à Calais

La destruction et le démontage des tentes et abris laissés vacants par les migrants dans le camp de Calais, ont commencé mardi après-midi par des équipes de déblayages et les forces de l'ordre, dans le nord de la France, ont rapporté des médias. De petits engins de chantiers commençaient à évacuer les débris de ce campement qui abritait jusqu'à dimanche entre 6.000 et 8.000 migrants et réfugiés. Equipés de scies électriques, les ouvriers ont commencé à détruire les abris de fortune situés autour du Centre d'accueil provisoire (CAP), formé de conteneurs, et où sont désormais logés les mineurs.