Camp de Calais: incendies avant la reprise des évacuations de migrants

Plusieurs incendies ont éclaté dans la "Jungle" de Calais (France) au cours de la nuit, avant la reprise mercredi des évacuations de migrants de ce camp et la poursuite des destructions d'abris, selon les autorités locales. Un migrant a été légèrement blessé et hospitalisé pour "une blessure aux tympans", ont indiqué les autorités locales du nord du pays. Dès le début de soirée mardi, plusieurs incendies avaient été allumés au sein du bidonville en cours d'évacuation depuis lundi, mais ces derniers se sont "intensifiés entre minuit trente et trois heures du matin, notamment dans la +zone des commerces+" à l'entrée du camp, a détaillé la préfecture.