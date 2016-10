Venezuela : l'opposition manifeste, Maduro veut reprendre la main

L'opposition vénézuélienne de centre droit et le gouvernement socialiste se livrent mercredi à un nouveau bras de fer : les premiers cherchant à mobiliser en masse dans les rues, tandis que le président Maduro s'accroche au pouvoir et tente de reprendre l'initiative. Dans ce pays pétrolier en plein naufrage économique sous l'effet de la chute des cours du brut, la crise n'en finit plus de s'aggraver alors que les deux camps s'accusent mutuellement de "coup d'Etat". Lundi, le coup de poker de Nicolas Maduro, qui de retour d'une tournée au Moyen-Orient a fait une escale-surprise à Rome pour s'entretenir avec le pape François, a bousculé le jeu politique au Venezuela.