Turquie: affrontements après l'arrestation de ses deux maires

De violents affrontements ont éclaté mercredi entre policiers et manifestants à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, à majorité kurde, au lendemain du placement en garde à vue des deux maires de cette grande ville, selon des médias. Des policiers déployés autour de la mairie de la ville ont repoussé des centaines de manifestants à coups de matraques, de grenades lacrymogènes et en faisant usage de canons à eau. Gültan Kisanak, première femme élue à la tête de Diyarbakir, et son collègue Firat Anli ont été interpellés mardi soir dans le cadre d'une enquête sur de présumées "activités terroristes", a indiqué le parquet de la ville dans un communiqué.