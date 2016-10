La France mène une politique "illisible" en Libye

Près de six ans après "l’aventureuse" guerre en Libye, la France mène une politique souvent "illisible", voire deux politiques "parallèles", a estimé le journal électronique Médiapart dans une longue analyse. "Près de six ans après l’aventureuse guerre en Libye de Nicolas Sarkozy, la France de François Hollande y mène une politique souvent illisible, marquée du sceau du secret et brouillée par les tiraillements entre les diplomates du Quai d’Orsay et les militaires de la Défense", a écrit le journal qui prend pour illustration le crash de l’avion espion, lundi à Malte.