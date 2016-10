Le Premier ministre du Niger entame une visite officielle en Algérie

Le Premier ministre de la République du Niger, Brigi Rafini, a entamé, mercredi, une visite officielle de deux jours en Algérie, à l'invitation du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Accompagné d'une importante délégation, M. Rafini a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et des membres du gouvernement.