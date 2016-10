Soudan du Sud: 145 enfants soldats libérés

Un total de 145 enfants soldats ont été libérés mercredi par deux groupes armés à Pibor (Etat du Jonglei) dans l'est du Soudan du Sud, a annoncé le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans un communiqué. "Notre espoir c'est que la libération d'aujourd'hui soit suivie par de nombreuses autres, pour que les 16.000 enfants qui sont encore dans des groupes armés puissent rentrer dans leurs familles", a déclaré Mahimbo Mdoe, le représentant de l'Unicef au Soudan du Sud, cité dans le communiqué. Ces enfants ont été libérés par la SPLA-IO, le principal groupe rebelle de l'ancien vice-président Riek Machar, et par la Faction Cobra, un ancien mouvement rebelle. Les 145 enfants ont été désarmés, puis ont reçu des vêtements civils, avant de subir des examens médicaux et d'être inscrits dans un programme de réhabilitation.