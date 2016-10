Syrie: 22 morts dans des frappes dans la province d'Idleb

Vingt-deux personnes, dont sept enfants, ont été tuées mercredi dans des raids aériens dans la province d'Idleb (dans le nord-ouest de la Syrie), contrôlée par les groupes rebelles et terroristes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). "Des avions militaires -syriens ou russes- ont mené six raids sur le village de Hass, contre une école et ses environs, tuant 22" personnes, dont sept enfants, a précisé l'Observatoire. La province d'Idleb est contrôlée par "l'Armée de la conquête", une alliance de groupes rebelles et terroristes qui comprend le "Front Fateh al-Cham", l'ex "Front al Nosra", d'Al-Qaïda en Syrie. Selon l'OSDH, elle a été la cible de bombardements croissants ces dernières semaines.