Trois morts dans un accident près de Tamanrasset

Trois personnes sont mortes et trois autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu à quelque 40 km au nord de Tamanrasset, a-t-on appris mercredi des services de la protection civile. L’accident s’est produit suite à une collision entre un camion de transport de marchandises et un véhicule taxi, mardi soir à l’entrée de la localité de Tit, causant la mort sur le coup de trois personnes (6 à 34 ans), et des blessures de différents degrés de gravité à trois autres (4 à 37 ans), a-t-on précisé. Les corps des victimes et les blessés ont été transférés à l’hôpital de Tamanrasset, et une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de l'accident.