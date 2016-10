Annaba : 3 tentatives d’émigration déjouées

Trois tentatives d’émigration clandestines ont été déjouées et 76 personnes dont trois femmes et trois mineurs ont été interceptées la nuit de mardi à mercredi à Annaba, apprend-on de source proche du groupement territorial des garde-côtes. Ces groupes ont été interceptés entre minuit et 2h00 du matin à 8 et 10 miles au nord-est au large de Ras El Hamra sur trois embarcations de fabrication artisanales parties des plages de Sidi Salem (Annaba) et El Chatt (El Tarf), a précisé la même source. Les personnes interceptées ont reçu les consultations médicales avant d’être présentées devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba pour tentative d’émigration clandestine.