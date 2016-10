Dialogue 5+5 : M. Lamamra à la tête d’une délégation à Marseille

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, conduira la délégation algérienne aux travaux de la 13ème Conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue en Méditerranée Occidentale (Dialogue 5+5), qui se tiendra vendredi à Marseille (France), indique mercredi un communiqué du MAE. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Dialogue 5+5 examineront à cette occasion "plusieurs questions régionales et internationales telles que la situation en Libye, en Syrie et en Irak, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le développement et la coopération, l'éducation, l'emploi et la jeunesse, les défis climatiques dans la perspective de la COP 22", précise la même source.