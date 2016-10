Le Premier ministre inaugure le 21e Sila

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré mercredi après-midi au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) le 21e Salon international du livre d'Alger (Sila). Accompagné de membres du gouvernement, dont Azzeddine Mihoubi et Hamid Grine, respectivement ministres de la Culture et de la Communication, ainsi que du Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, en visite officielle à Alger, M. Sellal a fait le tour des stands du salon. Plus de 290 éditeurs algériens et 671 exposants étrangers venant d'une cinquantaine de pays prennent part au 21e Sila qui se poursuit jusqu'au 5 novembre.