Le journaliste Walid Ait Saïd de l’Expression lauréat d’un prix

Le prix de la presse économique, organisé par le Forum des chefs d’entreprise (FCE), a été attribué jeudi soir à Alger à trois journalistes de la presse écrite et télévisuelle. Trois catégories ont été retenues dans le cadre de ce prix : la presse écrite, télévisuelle (reportages et enquêtes) et un prix spécial pour la meilleure émission ou meilleur débat économique à la télévision, alors que le prix du meilleur travail radiophonique a été annulé pour manque de qualité des travaux déposés. Pour la catégorie presse écrite, où une quarantaine d’articles étaient en lice, le prix du meilleur article économique a été décerné au journaliste de l'Expression Walid Ait Said, pour son article intitulé "Oui, je consomme Algérien", alors que le prix du meilleur travail télévisuel a été attribué à Nasreddine Marir de Dzair News pour un reportage sur les pratiques illégales dans le commerce extérieur.