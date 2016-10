Centrafrique : au moins 10 morts dans une attaque d'ex-rebelles

Au moins dix personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par un groupe d'individus armés soupçonnés d'être des ex-rebelles de la Séléka jeudi matin à Grimari, dans le Centre de la République centrafricaine (RCA), au lendemain des violences ayant fait environ six morts à Bangui en large d'une manifestation contre la force onusienne, rapportent des sources sécuritaires. L'attaque est survenue lorsque le groupe armé a fait irruption dans cette ville située à quelque 200 kilomètres à l'Est de Bangui, la capitale de la RCA, et a massacré pour des raisons encore inconnues "au moins dix habitants et blessé des dizaines d'autres", selon le bilan provisoire communiqué par ces sources. Elle est attribuée à l'Union pour le progrès en Centrafrique (UPC), une faction rivale de l'ex-coalition de la Séléka créée par Ali Darass et composée principalement de combattants peuls.