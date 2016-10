L’Algérie et l’Iran signent un protocole de coopération

L'Algérie et l'Iran ont signé jeudi à Alger un protocole de coopération et deux mémorandums d'entente dans le domaine de production de vaccins, d'équipements médicaux et de médicaments. La cérémonie de signature de ces accords s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf et le ministre iranien de la santé et des formations médicales, Hassan Ghazizadeh Hachemi qui effectue une visite de travail en Algérie. Le protocole de coopération dans le domaine de production de médicaments et des équipements médicaux a été signé par le directeur de la Pharmacie et des Equipements médicaux au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Hamou Hafedh, et le vice ministre, président de l'organisation iranienne des aliments et des médicaments, Rasoul Dinar Kand.