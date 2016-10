John Kerry ce lundi à Londres pour discuter de la Libye

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry se rendra lundi prochain à Londres pour discuter avec ses homologues internationaux de la situation en Libye, a annoncé, jeudi, le département d'Etat US. "Le secrétaire d'Etat se rendra à Londres au Royaume Uni le 31 octobre pour rencontrer ses homologues internationaux et discuter avec eux la situation en Libye et les moyens à même d'améliorer le soutien apporté au gouvernement d'union nationale", a précisé le porte-parole de la diplomatie américaine, John Kirby, lors de son point de presse quotidien. Il a, par ailleurs, indiqué que M. Kerry recevra à Londres deux prix, à savoir la médaille de Benjamin Franklin House pour le leadership et le prix de Chatham House.