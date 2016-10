La sécurité énergétique de l’UE menacée

Le manque de coordination entre les pays de l'Union européenne dans l'application de leurs politiques de transition énergétique menace la sécurité d'approvisionnement électrique de la région et la situation financière des grands énergéticiens, prévient le cabinet de conseil, Capgemini dans un rapport à paraître vendredi. "Cette transition énergétique ayant lieu dans des environnements réglementaires nationaux et européens complexes et incohérents, elle entraîne une distorsion des marchés de l'énergie, affaiblit la sécurité d'approvisionnement électrique, et menace le business model et la situation financière des utilities", les fournisseurs de services collectifs, estime Capgemini dans son Observatoire annuel des marchés européens de l'énergie.