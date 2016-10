Une base aérienne visée par un bombardent rebelle près d'Alep

La base aérienne syrienne de Naïrab, au sud-est d'Alep, a été visée vendredi par un bombardent rebelle, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon l'OSDH, plusieurs roquettes "Grad" se sont abattues sur la base de Naïrab mais aussi autour de la base aérienne russe de Hmeimim, dans la province de Lattaquié. Cette attaque a eu lieu alors que les forces du gouvernement syrien ont réussi jeudi à reprendre la ville de Soran, l'une des plus grandes villes de la province de Hama, dans le centre de la Syrie, à peine quelques semaines après que les rebelles étaient parvenus à s'en emparer. Depuis son déclenchement en 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 300.000 morts et provoqué le déplacement de plus de la moitié de la population, selon des estimations.