Plus de 5.200 migrants morts depuis le début de l'année

Plus de 5.200 migrants et réfugiés ont perdu la vie depuis le début de l'année dans le monde, un chiffre en hausse de 20% par rapport à la même période de l'an dernier, a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Sur un total de 5.238 décès, 3.930 personnes ont péri en tentant de traverser la Méditerranée par bateau, soit 170 de plus que sur l'ensemble de l'année 2015, a indiqué l'agence basée à Genève dans un communiqué. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) avait annoncé mercredi un bilan différent avec plus de 3.800 morts en Méditerranée depuis janvier, soulignant également qu'il s'agissait d'un nouveau record par rapport à 2015.