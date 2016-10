La Russie veut empêcher les terroristes de fuir vers la Syrie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a annoncé vendredi que son pays souhaitait coopérer avec l'Irak pour empêcher les éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI,Daech), regroupés à Mossoul, de fuir vers la Syrie. "Nous avons intérêt à coopérer et à prendre des mesures avec nos collègues irakiens pour empêcher la retraite des terroristes de Mossoul vers la Syrie avec leurs armes", a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une rencontre avec ses homologues iranien et syrien, Mohammad Javad Zarif et Walid Mouallem.