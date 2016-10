Etats-Unis: rebond inattendu de la croissance

La croissance de l'économie des Etats-Unis a rebondi plus fort que prévu au troisième trimestre, tirée notamment par une hausse des dépenses gouvernementales et une progression des exportations et des investissements privés, a indiqué vendredi le Département du commerce américain. Selon une première estimation établie par ce département, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis devrait progresser de 2,9% au troisième trimestre contre 1,4% au deuxième trimestre. Le Département précise, toutefois, que cette prévision a été établie sur la base de données incomplètes. Une deuxième révision consolidée sera publiée le 29 novembre prochain.