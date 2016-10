Syrie: l'Iran appelle à des solutions politiques

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé vendredi à une solution politique à la crise syrienne en plus de la lutte contre les extrémistes dans le pays, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. "Malheureusement, certains pays ont cherché des solutions militaires à la crise syrienne, alors que le moyen de résoudre ce problème réside dans les approches politiques et dans la lutte contre les groupes Takfiri", a expliqué M. Zarif à son arrivée à l'aéroport de Moscou pour des négociations trilatérales. "Nous avons toujours insisté sur un cessez-le-feu complet, la disponibilité de l'aide humanitaire (pour les personnes assiégées) et des solutions politiques à la crise syrienne", a-t-il indiqué.