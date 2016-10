Pakistan: six civils tués par des tirs indiens

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré vendredi que six civils, dont deux femmes, ont été tués par des tirs indiens "injustifiés" depuis jeudi à la Frontière de Travail dans le secteur de Shakargarh et à la Ligne de Contrôle (LoC) dans le secteur de Nikial. Le ministère a déclaré dans un communiqué que 22 civils avaient été blessés. La partie pakistanaise a convoqué le Haut-commissaire adjoint indien vendredi et a fermement condamné les violations injustifiées du cessez-le-feu. Le Pakistan a appelé la partie indienne à respecter l'accord de cessez-le-feu de 2003, à enquêter sur les incidents continus de violations du cessez-le-feu, à demander aux forces indiennes de respecter dans les faits le cessez-le-feu, à arrêter de viser les villages et les civils et à maintenir la paix au niveau de la Frontière de Travail et de la LoC, a ajouté le communiqué.