14 casemates détruites par l'ANP à Batna

Quatorze casemates pour terroristes et une mine de confection artisanale ont été découvertes et détruites par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Batna, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 27 octobre 2016 à Batna (5e Région militaire), quatorze casemates pour terroristes et une mine de confection artisanale", précise-t-on de même source.