Des paramilitaires lancent une offensive contre Daech à Mossoul

Des paramilitaires irakiens ont lancé samedi une opération à l'ouest de Mossoul pour reprendre la ville de Tal Afar au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) et couper ses lignes de ravitaillement avec la Syrie, a indiqué leur porte-parole. "L'opération vise à couper le ravitaillement entre Mossoul et Raqa (fief de l'EI en Syrie) afin de resserrer le siège de Mossoul et de libérer" la ville de Tal Afar, a déclaré le porte-parole des milices du Hachd al-Chaabi, Ahmed al-Assadi.