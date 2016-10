Les Islandais aux urnes pour des législatives anticipées

Les Islandais sont appelés samedi aux urnes pour des législatives anticipées qui pourraient voir le parti Pirate d'inspiration libertaire et la gauche hisser leur drapeau sur le toit du Parlement. Les bureaux de vote ouvrent à 09H00 locales (09H00 GMT) et ferment à 22H00. Les résultats seront connus dans la foulée mais le mode de scrutin à un tour ne permet pas de dégager de majorité et ce n'est qu'au terme de plus ou moins longues tractations que se dessinera le nouveau rapport de forces politique, selon des médias. Les Pirates, donnés autour de 20% derrière le Parti de l'indépendance (droite sortante) mais devant le mouvement Gauche-Verts, pourraient, pour la première fois, avoir les cartes en main.