Mahmoud Abbas rencontre Khaled Machaal à Doha

Le responsable du dossier de la réconciliation nationale au sein du mouvement "Fatah", M. Azzam Al Ahmed, a affirmé que la rencontre qui s'est déroulée jeudi entre le président palestinien, Mahmoud Abbas et le président du bureau politique du mouvement "Hamas" à Doha, confirme qu'il n'y a pas de rupture entre les mouvements "Fatah" et "Hamas". M. Azzam a déclaré vendredi dans un entretien téléphonique avec l'APS que la rencontre qui s'est déroulée à Doha entre le président palestinien et Machaal "prouve qu'il n'y a pas de rupture entre les deux mouvements, comme le prétendent certains médias, particulièrement les médias arabes".