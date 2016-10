Plus de 10 quintaux de kif traité saisis à Tindouf et Tlemcen

Une quantité de plus dix quintaux de kif traité a été saisie vendredi par les Gardes-frontières à Tindouf et Tlemcen, indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Gardes-frontières ont saisi, le 28 octobre 2016 à Tindouf, une importante quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 75 kilogrammes, tandis que 2600 litres de carburants ont été saisis". A Tlemcen, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté deux (2) narcotrafiquants et saisi 125,75 kilogrammes de kif traité".