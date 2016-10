La procureure de la CPI veut continuer son travail en Afrique

La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a qualifié le retrait de trois pays africains de la CPI de "recul", mais souhaité que la Cour poursuive son travail sur ce continent, dans un entretien au quotidien néerlandais NRC publié samedi. "On pouvait s'attendre à un recul parce que la CPI avait réalisé des avancées", mais "je ne crois pas qu'il faille s'avouer vaincu et que la CPI soit sur le point de fermer", déclare Mme Bensouda, dans sa première réaction après les retraits de la CPI annoncés par le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie.