Moscou, Téhéran et Damas pour des pourparlers intersyriens

Moscou, Damas et Téhéran se sont engagés à conjuguer leurs efforts, en coordination avec les Nations unies, pour faciliter les pourparlers intersyriens en vue d'un règlement politique du conflit en Syrie. L'engagement de ces trois pays à œuvrer ensemble à mettre un terme à une guerre destructrice qui a fait plus de 300.000 morts de puis 2011, a été exprimé par le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov à l'issue de ses entretiens avec ses homologues syrien Walid Mouallem et iranien Javad Zarif actuellement en visite à Moscou. "La Russie et l'Iran se félicitent de la volonté du gouvernement syrien à renforcer la coopération avec l'ONU en vue de résoudre les problèmes humanitaires", a déclaré le ministre russe, ajoutant que "les représentants de l'ONU doivent agir de manière impartiale, ne pas répondre aux provocations, et faire tout ce qui est possible pour confronter les terroristes en Syrie".