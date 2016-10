Opep-non Opep : Discussions à Vienne sur une réduction de la production

Les responsables de l'Opep discutent à Vienne avec la Russie et d'autres pays non-Opep afin d'envisager un plan de réduction de l'offre de pétrole en vue de diminuer la surproduction et d'augmenter les prix. "La procédure de rétablissement a pris trop de temps et nous ne pouvons prendre le risque de retarder l'ajustement plus longtemps" a affirmé Mohamed Barkindo, secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, prenant la parole à l'ouverture des débats de cette rencontre technique annoncée. "Aussi, nous pourrions attendre un maximum d'engagement de tous les membres et non membres de l'Opep dans ce but et nous en attendons pas moins dans la mesure où c'est notre engagement, non seulement pour nos pays membres mais pour la communauté dans son ensemble" a-t-il dit.